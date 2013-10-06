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الجيش يقبض على 3 ملثمين إخوان حاولوا اقتحام احتفالات نصر أكتوبر

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الجيش يقبض على 3 ملثمين إخوان حاولوا اقتحام احتفالات نصر أكتوبر الجيش يقبض على 3 ملثمين إخوان حاولوا اقتحام احتفالات نصر أكتوبر

الإسماعيلية

 

قامت قوات الجيش بالقبض على 3 مُلثمين إخوان حاولوا اقتحام احتفالات الذكرى الـ40 بحرب أكتوبر.

بدأت الفعاليات بمظاهرات الحاشدة التى دعت لها قوى سياسية وحزبية بالاسماعيلية للاحتفال بذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر ودعم الجيش المصرى، وبدأت الاحتفالات فى مدن الإسماعيلية والقصاصين والقنطرة وفايد والتل الكبير بمسيرات حاشدة ترفع صور الفريق أول عبدالفتاح وتندد بالإخوان وترفع أعلام وشارك النساء والفتيات والطلاب وعدد كبير من قدامى المحاربين .

وانطلقت مسيرة ضخمة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة القديم بحضور قيادات من المحافظة على رأسها اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية فيما وضمت قيادات من القوى الثورية بالمحافظة على رأسها مسعد حسن أمين التحالف الشعبي ومحمد حسنى أمين حزب الجبهة أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول فيما نطلقت طائرات القوات المسلحة فى سماء المحافظة ترفع أعلام مصر وتلقى الهدايا على المواطنيين.

 

 

 

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