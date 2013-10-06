بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في مسيرة شبابية على الكورنيش

جابت مسيرة شبابية يتقدمها المهندس “محمد عبد الظاهر” محافظ القليوبية كورنيش النيل ببنها أمام الديوان العام للمحافظة.

ردد المشاركون بالمسيرة خلالها الأغاني الوطنية مؤكدين عرفانهم بجميل جيل أكتوبر المجيد والقوات المسلحة وهتفوا للفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ولقادات القوات المسلحة.

واكد محافظ القليوبية أن أبرز سمات حرب أكتوبر المجيدة أنها استطاعت أن تجعل المصريين على قلب رجل واحد، وهو ما كان عاملاً مهمًّا فى تحقيق النصر.

وطالب جموع الشعب المصرى بكافة طوائفه باستلهام روح أكتوبر و إعلاء مصلحة الوطن فوق أية مصالح سياسية أو حزبية ضيقة، لتفويت الفرصة أمام أعدائنا، مشددًا على أن الخطر يحيط بنا من كل اتجاه، لكن إرادة المصريين وعزيمتهم تلين لها الجبال، وهذا ما نعول عليه من شعب مصر الأبى.

و أوضح المحافظ أن إحتفالات هذا العام لها طعم جديد وخاصة وان مصر مقبلة علي عصر جديد من الحرية والتنوير بناء الجمهورية الجديدة.