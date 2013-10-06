أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في مسيرة شبابية على الكورنيش

  • 8
Google+ Print
بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في مسيرة شبابية على الكورنيش بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في مسيرة شبابية على الكورنيش

جانب من الاحتفال

جابت مسيرة شبابية يتقدمها المهندس “محمد عبد الظاهر” محافظ القليوبية كورنيش النيل ببنها أمام الديوان العام للمحافظة.

ردد المشاركون بالمسيرة خلالها الأغاني الوطنية مؤكدين عرفانهم بجميل جيل أكتوبر المجيد والقوات المسلحة وهتفوا للفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ولقادات القوات المسلحة.

واكد محافظ القليوبية أن أبرز سمات حرب أكتوبر المجيدة أنها استطاعت أن تجعل المصريين على قلب رجل واحد، وهو ما كان عاملاً مهمًّا فى تحقيق النصر.

وطالب جموع الشعب المصرى بكافة طوائفه باستلهام روح أكتوبر و إعلاء مصلحة الوطن فوق أية مصالح سياسية أو حزبية ضيقة، لتفويت الفرصة أمام أعدائنا، مشددًا على أن الخطر يحيط بنا من كل اتجاه، لكن إرادة المصريين وعزيمتهم تلين لها الجبال، وهذا ما نعول عليه من شعب الأبى.

و أوضح المحافظ أن إحتفالات هذا العام لها طعم جديد وخاصة وان مصر مقبلة علي عصر جديد من الحرية والتنوير بناء الجمهورية الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"