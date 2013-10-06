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"سيدتي نت " في معرض Design %100 في لندن

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الأحد 06-10-2013 14:52

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    جدران متوهجة بالألوان

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    مصمم إضاءة يحيك مظلات المصابيح أمام الجمهور

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    أريكتان بخطوط ثلاثينية مع لمسات معاصرة

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    إضاءة للسقف من الخشب والزجاج تناسب المطبخ أو المدخل

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    مقعد مبتكر باللونين الأبيض والأحمر

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    إضاءة مصنوعة من الخيوط الملونة المنسوجة على شكل أكياس تضم المصابيح في داخلها

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    توافد الجمهور على المعرض بأعداد هائلة

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    مقاعد على شكل حروف ملوّنة

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    لوحات كبيرة لتزيين الجدران بمناظر طبيعية تغيّر مزاج البيت

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    محاضرات عن التصميم الداخلي والعمارة

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    مقاعد عالية المساند توفّر جواً من الخصوصية التي قد يحتاجها رجال الأعمال

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    حمّام بخطوط معاصرة وغير مألوفة

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    كرسي من خشب البلوط الخام يناسب المدخل أو أية زاوية غير كلاسيكية في البيت

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    اضاءة ساحرة تناسب المداخل وغرف الضيوف

لندن – سميرة التميمي

إذا كنت من هواة الإطلاع على المستجدات في عالم الديكور والتصميم الداخلي، رافقي "سيدتي نت" الذي كان ضمن الضيوف الإعلاميين الذين حضروا معرض Design % 100 المقام في قاعات عرض Earl’s Court العريقة في وسط العاصمة البريطانية "لندن".
كان هذا الحضور مدخلاً للتعرّف إلى المستجدات الأخيرة في موضة الديكور لهذا العام على صعيد الأثاث و"اكسسوارات" المطابخ والحمامات والصالونات وغرف النوم والحدائق والأرضيات والإضاءة والقطع متعددة الوظائف، فضلاً عن ديكور مكاتب المستقبل وأماكن العمل والنوادي والمقاهي وأماكن الإستراحة.وقد استقطب المعرض في دورته التاسعة عشر الألوف من صنّاع وعشّاق ومبدعي فنون الديكور من أنحاء العالم المختلفة، مثل فرنسا وكوريا وجمهورية التشيك وألمانيا وهنغاريا وتشيلي وإيطاليا وأستراليا واليابان وهولندا والسويد والبرتغال، إضافة إلى أشهر فناّني الديكور البريطانيين، ومعهم مجموعة من المواهب الشابة التي تضيف على العروض المزيد من الحيوية والفانتازيا والخطوط الجريئة الغارقة في الفن والخيال والمعاصرة.
موقع "سيدتي نت " كان هناك وعاد اليك بهذه الإلتقاطات الجميلة التي ضمتها زوايا وباحات هذا المعرض:

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