"سيدتي نت " في معرض Design %100 في لندن

لندن – سميرة التميمي

إذا كنت من هواة الإطلاع على المستجدات في عالم الديكور والتصميم الداخلي، رافقي "سيدتي نت" الذي كان ضمن الضيوف الإعلاميين الذين حضروا معرض Design % 100 المقام في قاعات عرض Earl’s Court العريقة في وسط العاصمة البريطانية "لندن".

كان هذا الحضور مدخلاً للتعرّف إلى المستجدات الأخيرة في موضة الديكور لهذا العام على صعيد الأثاث و"اكسسوارات" المطابخ والحمامات والصالونات وغرف النوم والحدائق والأرضيات والإضاءة والقطع متعددة الوظائف، فضلاً عن ديكور مكاتب المستقبل وأماكن العمل والنوادي والمقاهي وأماكن الإستراحة.وقد استقطب المعرض في دورته التاسعة عشر الألوف من صنّاع وعشّاق ومبدعي فنون الديكور من أنحاء العالم المختلفة، مثل فرنسا وكوريا وجمهورية التشيك وألمانيا وهنغاريا وتشيلي وإيطاليا وأستراليا واليابان وهولندا والسويد والبرتغال، إضافة إلى أشهر فناّني الديكور البريطانيين، ومعهم مجموعة من المواهب الشابة التي تضيف على العروض المزيد من الحيوية والفانتازيا والخطوط الجريئة الغارقة في الفن والخيال والمعاصرة.

موقع "سيدتي نت " كان هناك وعاد اليك بهذه الإلتقاطات الجميلة التي ضمتها زوايا وباحات هذا المعرض:

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