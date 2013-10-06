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فلسطين تنضم لشبكة الدول الأورومتوسطية للشباب

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فلسطين تنضم لشبكة الدول الأورومتوسطية للشباب فلسطين تنضم لشبكة الدول الأورومتوسطية للشباب

مؤيد عفانة ممثل فلسطين فى الشبكة

انضمت دولة فلسطين إلى الدول الأورومتوسطية للشباب ، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الـ 25 للشبكة الذي عقد في مدينة لوكري الإيطالية بمشاركة أعضاء الشبكة من المؤسسات الأهلية التي تعنى بقضايا الشباب في بلدان لبنان وتونس والجزائر والمغرب وإيطاليا وفرنسا ومالطا وبلجيكا، وبرعاية من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد عن ممثل فلسطين بشبكة الأورومتوسطية للشباب مؤيد عفانة قوله إن عضوية فلسطين بالشبكة له دلالات هامة على الصعيد السياسي ، حيث أن انضمام فلسطين يعتبر إقرارا واعترافا من دول العالم بفلسطين كدولة مستقلة لها كيانها واستقلاليتها السياسية وحقوقها في الانضمام إلى الشبكات الدولية كما يمثل حلقة جديدة من حلقات نجاح القيادة الفلسطينية ومن خلفها مؤسسات العمل الأهلي في توجهها للأمم المتحدة للحصول على استحقاق فلسطين كدولة.

وأشار إلى أنه على الصعيد العملي ، يمثل انضمام فلسطين للشبكة الإستفادة من برامجها المختلفة وخلق علاقات توأمة وشراكة مع المؤسسات الشبابية الفاعلة في الدول الأعضاء.

يشار إلي أن جمعية منتدى المثقفين الخيرية مثلت دولة فلسطين في مؤتمر المؤسسات الأهلية الشبابية في الدول الأورومتوسطية لمناقشة مشاكل الشباب وشاركت في ورقة عمل حول أثر جدار الضم والتوسع العنصري على هجرة الشباب الفلسطيني.

أ ش أ

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