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بالصور.. انتشار الاحتفالات بنصر أكتوبر فى ميادين الإسكندرية

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بالصور.. انتشار الاحتفالات بنصر أكتوبر فى ميادين الإسكندرية بالصور.. انتشار الاحتفالات بنصر أكتوبر فى ميادين الإسكندرية

جانب من الاحتفالات

شهد ميدان “فيكتور عمانويل” بمنطقة سموحة إقامة منصة رئيسية لإحتفال أهالي المحافظة بنصر أكتوبر، حيث شاركت الفرقة العسكرية بإلحانها العسكرية وفرقة الخيالة، وسط مشاركة جماهيري كبيرة، فيما تنتشر سيارات النجدة وعربات الجيش على مداخل ومخارج الميادين الرئيسية بالمحافظة، تحسباً لوقوع أي مناوشات أو تواجد خارجين للقانون.

بينما قامت محافظة الأسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية برعاية مديرية الشباب والرياضة بعقد احتفالية واسعة لأهالي الأسكندرية داخل الصالة المغطاة بنادي سموحة.

حيث حضر الاحتفالية أهالي الأسكندرية والمحافظ اللواء “طارق مهدي” و ممثل عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، و”عمرو شوقي” وكيل مديرية الشباب والرياضة، وهتف الحضور “تحيا .. الله أكبر”، وقد تم خلال الاحتفالية تكريم أبطال حرب اكتوبر 1973، وتخلل الاحتفالية العروض الفنية والاستعراضية.

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