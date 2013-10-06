أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجيش ينفذ ثانى كوبرى عائم بشبين الكوم للقضاء على الكثافة المرورية

Google+ Print
الجيش ينفذ ثانى كوبرى عائم بشبين الكوم للقضاء على الكثافة المرورية الجيش ينفذ ثانى كوبرى عائم بشبين الكوم للقضاء على الكثافة المرورية

تم توقيع بروتوكول بين محافظة المنوفية ووزارة الدفاع، لإنشاء ثانى كوبرى عائم على بحر شبين الكوم بجوار الكوبرى الحالى لتيسير حركة المرور فى الاتجاهين للقضاء على الكثافة المرورية مع بدء العام الدراسى الجديد.

شهد توقيع البروتوكول مصطفى السيد بيومى السكرتير العام المساعد للمحافظ، وعن وزارة الدفاع اللواء أحمد أسامة السيد مدكور، حيث تقوم وزارة الدفاع بمجهودات وخدمات جليلة لدفع المشروعات التنموية والخدمية والمساهمة فى حل وإدارة الأزمات على مستوى الجمهورية.

يأتى هذا كبديل للكوبرى العلوى الذى تجرى له أعمال ترميم وصيانة وتعمل هذه الكبارى العائمة على أحداث سيولة مرورية وربط الحركة المرورية الداخلية والإقليمية بمدينة شبين الكوم وكذا ربط حركة المرور بين شطرى المدينة الشرقى والغربى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية اليوم أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتلبية حاجات المواطنين على كافة الأصعدة، وذلك بطرح الحلول المناسبة بالإمكانيات المتاحة وقد ناشد سيادته كافة المواطنين والقوى الشعبية على مؤازرة جهود المحافظة فى مواجهة كافة التحديات والمشكلات، وأشار إلى أن العمل فى إصلاح وترميم الكوبرى العلوى يجرى على قدم وساق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "