الجيش ينفذ ثانى كوبرى عائم بشبين الكوم للقضاء على الكثافة المرورية

تم توقيع بروتوكول بين محافظة المنوفية ووزارة الدفاع، لإنشاء ثانى كوبرى عائم على بحر شبين الكوم بجوار الكوبرى الحالى لتيسير حركة المرور فى الاتجاهين للقضاء على الكثافة المرورية مع بدء العام الدراسى الجديد.

شهد توقيع البروتوكول مصطفى السيد بيومى السكرتير العام المساعد للمحافظ، وعن وزارة الدفاع اللواء أحمد أسامة السيد مدكور، حيث تقوم وزارة الدفاع بمجهودات وخدمات جليلة لدفع المشروعات التنموية والخدمية والمساهمة فى حل وإدارة الأزمات على مستوى الجمهورية.

يأتى هذا كبديل للكوبرى العلوى الذى تجرى له أعمال ترميم وصيانة وتعمل هذه الكبارى العائمة على أحداث سيولة مرورية وربط الحركة المرورية الداخلية والإقليمية بمدينة شبين الكوم وكذا ربط حركة المرور بين شطرى المدينة الشرقى والغربى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية اليوم أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتلبية حاجات المواطنين على كافة الأصعدة، وذلك بطرح الحلول المناسبة بالإمكانيات المتاحة وقد ناشد سيادته كافة المواطنين والقوى الشعبية على مؤازرة جهود المحافظة فى مواجهة كافة التحديات والمشكلات، وأشار إلى أن العمل فى إصلاح وترميم الكوبرى العلوى يجرى على قدم وساق.