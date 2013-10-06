بالصور.. تكريم أبطال أكتوبر بقيادة محطة شمال الدلتا العسكرية

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أنه يقدم التهنئة لأبطال حرب أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أنه يوم الفخر ويوم الانتصار ويوم إعادة الكرامة لمصر فى السادس من أكتوبر لسنة 73.

وأضاف أنه من الفخر أن يأتى السادس من أكتوبر عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير التى أعادت مصر إلى أبنائها ولا يسعنى إلا أن أسجل كتابة تحية للقوات المسلحة فى عيدها تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى باسم كل مواطن مصرى وباسم كل أبناء كفر الشيخ بأسمى التهانى والتقدير لما قدمه الجيش فى 30 يونيو.. عاش جيش مصر وعاشت مصر حرة.

جاء ذلك خلال زيارة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء عادل النطاط مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح والقطاعات والقيادات التنفيذية لقيادة محطة شمال الدلتا العسكرية بسخا، حيث قدم التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

> أعقبها تكريم للمشاركين فى حرب أكتوبر من أبناء كفر الشيخ، وهم لواء مختار الفار، ولواء بسيونى أحمد عبده، وعميد محمد السماحى عميد أحمد ماهر سليمان عميد عبد الخالق الوكيل رائد إبراهيم عباس النحاس.

وسجل المحافظ كلمة فى سجل التشريفات، ثم قدم قائد المحطة الشمالية للمحافظ كتاب الله كهدية تذكارية فى هذه الذكرى الغالية.



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