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بالصور.. "اليوم السابع" يرصد احتفالات الغربية بذكرى انتصارات أكتوبر

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" مظاهر احتفال أبناء محافظة الغربية باحتفالات وانتصارات أكتوبر المجيدة.
> حيث توافد المواطنون على ساحة الشهداء بمدينة طنطا منذ الصباح الباكر حاملين أعلام ، وصور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، كما تم نصب منصتين بالساحة ووضع مكبرات الصوت وإذاعة الأغانى الوطنية، بينما قام بعد الأهالى والصبية بالتقاط الصور التذكارية من ضباط وجنود القوات المسلحة ابتهاجا بانتصارات أكتوبر.
> وشارك اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية أبناء المحافظة فى احتفالاتهم بأعياد أكتوبر المجيد، حيث شارك المحافظ المواطنين فى احتفالاتهم بساحة الشهداء بطنطا، ووضع إكليلا من الزهور بمشاركة مجموعة من الشباب على النصب التذكارى للجندى المجهول وسط أعداد حاشدة من المواطنين الذين تجمعوا بالساحة، رافعين أعلام مصر وصورا لأبطال حرب أكتوبر والفريق عبد الفتاح السيسى، وحاملين شعارات مؤيدة للجيش المصرى فيما تعالت الأغانى الوطنية من مكبرات الصوت.

وأكد المحافظ أن الغربية سوف تشهد خلال النصف الأول من العام القادم العديد من المشروعات الخدمية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق وغيرها من الخدمات الأساسية التى تمس حياه المواطنين، مشيرا إلى أنه يعمل على تسريع الخطى من أجل إنجاز حقيقى على الأرض فى أقل وقت، حتى يستفيد المواطن من الخدمات التى حرم منها لسنوات طويلة.

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مصر 365

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