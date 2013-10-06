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المنوفية تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بأعلام مصر وصور السيسى

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المنوفية تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بأعلام مصر وصور السيسى المنوفية تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بأعلام مصر وصور السيسى

احتفل اليوم أهالى المنوفية بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، وذلك بالتوافد على ميادين المحافظة، حاملين أعداد كبيرة من أعلام صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، كما حلقت أربعة طائرات تابعة للقوات المسلحة فوق الأهالى المتواجدين أمام ديوان عام محافظة المنوفية، لمشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى.

وردد الأهالى فى احتفالاتهم بذكرى النصر عددا من الهتافات بينها "تحيا مصر"، و"الجيش والشعب إيد واحدة"، و"بنحبك يا سيسى"، رافعين اللافتات المؤيدة لثورة 30 يونيو والجيش والشرطة.

وفى الوقت نفسه وضع الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، يرافقه اللواء سعيد توفيق مدير الأمن، والمستشار العسكرى العميد ياسر كامل، إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول بميدان الشهداء أمام مجلس مدينة شبين الكوم، حيث قرأوا الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء.

وعزفت الموسيقى السلام الوطنى وردد الحضور النشيد الوطنى، فيما أشار المحافظ أن ذكرى الانتصارات ملهمة للشعوب لاستعادة روح نصر أكتوبر لإعادة أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً أن العبور بمصر فى هذه المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية والحرية يمثل تحدياً آخر أمام المصريين عليهم أن يثبتوا للعالم أنهم على قدر التحدى.

وشدد المحافظ على أن انتصارات أكتوبر تعيد إلى أذهاننا أمثلة رائعة فى البطولة والفداء والتحدى، واتحد فيها أبناء مصر مسلمين ومسيحيين فى أروع ملحمة فدائية بطولية، والتى نحن فى أشد الحاجة إليها الآن لتأكيد هذه المعانى السامية والنبيلة مع الاحتفال بذكرى النصر العظيم للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

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مصر 365

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