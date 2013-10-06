أعلام مصر تكسو مجلس مدينة شبرا الخيمة احتفالاً بانتصارات أكتوبر

أكد اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، اليوم أنه تم تصميم علم مصر بطول 50 مترا ورفعه على ديوان عام مجلس مدينة شبرا الخيمة، وآخر على رئاسة حى غرب شبرا الخيمة وحى شرق، موضحا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وعاهد ناجى فى برقية تهنئة باسم موظفى وعمال ومواطنى مدينة شبرا الخيمة للمهندس محمد الظاهر محافظ القليوبية، واللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية والمستشار العسكرى بمحافظة القليوبية، على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة مواطنى مدينة شبرا الخيمة.

فيما أقامت الوحدة المحلية منصة كبيرة للاحتفال بأعياد أكتوبر أمام مبنى صيدناوى وقسم شرطة أول شبرا الخيمة، وإذاعة الأغانى الوطنية وبدء توافد المواطنين للمشاركة فى احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.