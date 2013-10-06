الأهلي يدفع برادلي لتأجيل إعلان قائمة لقاء غانا

قرر بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر تأخير إعلان قائمة الفراعنة التي تخوض تحدي غانا إلى ما بعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني.

كان مقررا أن يعلن المدرب الأمريكي عن قائمة مصر لمباراة غانا ظهر اليوم الأحد، كون معسكر الفراعنة يبدأ يوم الاثنين لذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم.

لكن ظروف تأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من السبت إلى الأحد أربتك حسابات برادلي.

وألمح وليد مهدي المنسق العام للمنتخب في تصريحاته لـFilGoal.com إلى أن برادلي فضل عدم الإعلان عن القائمة حاليا، انتظارا لما ستسفر عنه أحداث مباراة القطن والأهلي.

وسيعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأسماء التي تسافر لمواجهة غانا في الـ15 من اكتوبر مساء اليوم الأحد.