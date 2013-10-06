المنظمة المصرية تدين الاعتداء على خالد داود

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها للاعتداء الذي تعرضة لة خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور والمتحدث السابق باسم “جبهة الإنقاذ الوطني بالطعن من قبل متظاهرين لجماعة الإخوان المسلمين، مساء الجمعة.

و كان خالد داود يقود سيارته عند قصر العيني متوجهاً لحي المقطم، وفي أثناء ذلك اعترضت طريقه مظاهرة، ضمت العشرات من أنصار الإخوان، عندما تعرفوا على خالد داود، هاجموا سيارته وحطموها وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته بطعنتين بالوجه وحدوث قطع بأحد أوتار يده. واكد داود أن بعض المتظاهرين ضربوه في كل أنحاء جسده وتم نقله إلى مستشفى أبو الريش.

وأكدت المنظمة على أن ما يحدث هو انتهاك لمبدأ الحق في الحياة فإنها تجدد أن ما يحدث يتعارض بشكل أساسي مع الكرامة الإنسانية، والذي تري المنظمة أنه أمر استفزازي لقطاع عريض من الجماهير المصرية.

طالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري وعاجل في ملابسات هذه الواقعة وكشف المتسبب الرئيسي عنها وتقديمه للرأي العام وتوقيع عقوبات رادعة عليه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب على أمن هذا البلد واستقراره والعبث بمقدرات الدولة المصرية وترويع المواطنين الآمنين.

وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ، أن العنف المحتدم حاليا والذي يتصدر الساحة السياسية لن يكون ملاذاً لحل المشكلات التي تطرق كل الأبواب المصرية الآن، ولابد من الحوار السلمي البناء لفتح صفحة جديدة وترك الماضي خلف ظهورنا لاستعادة بناء مصر الحديثة.