البنك الدولى: مصر الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في التحويلات بـ 20 مليار دولار

أوضح تقرير حديث للبنك الدولي أن مصر احتلت المرتبة السادسة دولياً والأولى عربياً فى الدول التي تلقت أكبر قدر من تحويلات المغتربين بالخارج على مستوى العالم بمبلغ 20 مليار دولار.

وأشار التقرير الذى أصدره البنك مؤخراً عن الهجرة والتحويلات في العالم إلى أن الهند احتلت المرتبة الأولى دولياً ، حيث تلقت 71 مليار دولار ،وتلتها الصين بمبلغ 60 مليار دولار ، والفلبين بقيمة تحولات بلغت 26 مليار دولار ، والمكسيك بقيمة 22 مليار دولار ، ونيجيريا 21 مليار دولار .

وأضاف البيان أن من بين البلدان الأخرى التي حصلت على تحويلات كبيرة: باكستان وبنغلاديش وفييتنام وأوكرانيا.

ونوه التقرير بأن نصيب الهند والصين سيبلغ وحدهما قرابة ثلث إجمالي التحويلات إلى بلدان العالم النامي هذا العام ، ومن المتوقع أن تواصل تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ككل النمو بقوة على الأجل المتوسط ، لتسجل في المتوسط معدل نمو سنوي قدره 9 في المائة وتصل إلى 540 مليار دولار في عام 2016.

ويقول التقرير، الذي يتضمن تقديرات وتنبؤات مُعدَّلة، إن التقديرات تذهب إلى أن التحويلات على مستوى العالم بما فيها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل قد تصل إلى 550 مليار دولار هذا العام ، وستسجل مستوى قياسيا مرتفعا قدره 707 مليارات دولار بحلول عام 2016.

أ ش أ