جمعية حقوقية تطالب الشرطة والجيش بحماية تظاهرات اليوم‎

طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان الشرطة والقوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية جموع الشعب التي تنوى النزول إلى الميادين للاحتفال بالذكرى الـ 40 لنصر أكتوبر.

وقالت الجمعيةفي بيان لها اليوم ” إن هذه المناسبة تأتى في عام 2013 وهو عام إفساد مخططات الجماعة المحظورة لإسقاط الدولة المصرية لصالح المخطط الأمريكي وتنفيذا لخطة الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة والتي تحدثت عنها، وكانت مهندسة تنفيذها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس بهدف إضعاف منطقة الشرق الأوسط بالكامل عن طريق نشر النزاعات الداخلية والانقسامات والقضاء على كل الجيوش القوية بالمنطقة وفى مقدمتها الجيش المصرى الباسل”.

وأكدت الجمعية أن محاولات اقتحام ميدان التحرير ومسيرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في الأيام الماضية واكتشاف العديد من المحاولات التي تهدف إلى إحداث نوع من عدم الاستقرار، وترهيب الشعب بدعاوى كاذبة بحدوث مواجهات ومصادمات هى إحدى وسائل الجماعة المحظورة لإفساد الأجواء الاحتفالية لذكرى نصر أكتوبر المجيد والتي صنعها جنود الجيش المصرى البواسل والتي أعادت أرض سيناء مرة أخرى إلى السيادة المصرية بعد أن اغتصبت عقب نكسة 1967.

ومن جانبه قال محمود البدوى “رئيس الجمعية”: إن ذكرى نصر أكتوبر هذا العام تأتي في ظل أجواء انتصار جديد لإرادة الشعب المصرى على إرهاب الجماعة المحظورة وانتصار إرادة الشعب في 30 يونيو التي انحازت إليها القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 بالإعلان عن خارطة طريق تدعم التحول الديمقراطى الآمن لمصر.