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حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 50 أجنبي بنطاق المنطقة الجنوبية

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حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 50 أجنبي بنطاق المنطقة الجنوبية حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 50 أجنبي بنطاق المنطقة الجنوبية

تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الجنوبية بمنطقة الثمانية أجراس من ضبط عدد 2 عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية محملين بعدد 50 فرد جنسيات مختلفة منهم 25 سودانى – 21 إريتري – 4 ليبى  وبحوزتهم عدد 1 مسدس 9 مم – 1 بندقية آلية عيار ” 7,62×39 ” مم – 1 بندقية بلجيكى عيار ” 7.62×51 ” مم – 1 بندقية خرطوش  وأيضًا عدد 175 طلقة متنوعة – 4 خزنة مختلف الأنواع – 1 جهاز GPS –  نظارة ميدان.

وتم العرض على النيابة المختصة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض إستقرار أمن المجتمع المصرى .

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