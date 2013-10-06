تجمع أنصارالإخوان أمام “عمرو بن العاص والريان والمراغي” فى مسيرات للتحرير

تجمع ظهر اليوم المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة استعداداً للخروج في مسيرة تتحرك بإتجاه ميدان التحرير استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

كما خرجت مسيرة لأنصار الإخوان المسلمين ظهر اليوم من مسجد الريان بالمعادي بإتجاه ميدان التحرير، تضم المئات من أنصار الإخوان.

فيما بدأ تجمع أعضاء تنظيم الإخوان أمام مسجد المراغي بحلوان استعداداً للإنطلاق لميدان التحرير مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.

فيما حمل بعض المشاركين بعض العصا.ويرفع أنصار الإخوان المسلمين المشاركين في المسيرات صوراً للرئيس المعزول ورمز رابعة ورددوا شعارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

أ ش أ