أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

تجمع أنصارالإخوان أمام “عمرو بن العاص والريان والمراغي” فى مسيرات للتحرير

  • 18
Google+ Print
تجمع أنصارالإخوان أمام “عمرو بن العاص والريان والمراغي” فى مسيرات للتحرير تجمع أنصارالإخوان أمام “عمرو بن العاص والريان والمراغي” فى مسيرات للتحرير

انصار الاخوان يرفعون صوراً لمرسى فى التظاهرات

تجمع ظهر اليوم المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة استعداداً للخروج في مسيرة تتحرك بإتجاه ميدان التحرير استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

كما خرجت مسيرة لأنصار الإخوان المسلمين ظهر اليوم من مسجد الريان بالمعادي بإتجاه ميدان التحرير، تضم المئات من أنصار الإخوان.

فيما بدأ تجمع أعضاء تنظيم الإخوان أمام مسجد المراغي بحلوان استعداداً للإنطلاق لميدان التحرير مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.

فيما حمل بعض المشاركين بعض العصا.ويرفع أنصار الإخوان المسلمين المشاركين في المسيرات صوراً للرئيس المعزول ورمز رابعة ورددوا شعارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا