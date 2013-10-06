الصحة العالمية: مليون مصاب بالعمى فى مصر و3 ملايين بضعف البصر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن حوالى مليون شخص، مصابون بالعمى فى مصر، بجانب ثلاثة ملايين شخص مصابون بضعف الإبصار، لافتة إلى أن 80% من أسباب ضعف الأبصار، بمعدل أربعة من بين كل خمسة أشخاص، يمكن تجنبها.

وأضافت المنظمة فى بيان لها، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأبصار 10 أكتوبر المقبل، أن أكثر من 285 مليون شخص فى العالم مصابون بضعف الإبصار، من بينهم 39 مليون شخص أصيبوا بالعمى نتيجة عدم حصولهم على الرعاية الطبية للعيون وخدمات الفحص والعلاج اللازم، موضحة أنه احتفال يركز على العمى وضعف البصر الذى يمكن تجنبهم، تحت شعار (احرص على فحص عينيك).

وأشار البيان إلى أن السببين الرئيسيين لضعف الإبصار على مستوى العالم هما الكاتراكت أو ما يعرف بالمياه البيضاء، والخلل الانكسارى أى الأخطاء غير المصححة فى أوساط العين التى تكسر الضوء عند عبوره لها، حيث يمثلان نسبة 75% من جميع حالات ضعف الإبصار، وتشهد احتفالية هذا العام إطلاق المنظمة لخطة عمل جديدة حول الوقاية من العمى وضعف الإبصار الذين يمكن تجنبهما فى الفترة من 2014-2019.