بواتنج يرفض تأكيد غيابه عن مواجهة مصر

رفض الغاني كيفين برينس بواتنج لاعب تأكيد غيابه عن مواجهة مصر يوم 15 أكتوبر الجاري على الرغم من تأكيدات ناديه بعدم إمكانية لحاقه المباراة إذ ينتظر الخضوع لفحوصات طبية يوم الأحد لتحديد مدة غيابه.

وقال بواتنج يوم الأحد "لقد تعرضت لإصابة وهي متورمة الآن .. دعنا نرى ماذا سيحدث، لقد شعرت ببعض الآلام وكنت أمل أنها تنتهي".

وخرج بواتنج من مباراة فريقه شالكة أمام أوجسبورج يوم السبت في الشوط الثاني مصابا بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء ومن المنتظر أن يخضع للفحص يوم الأحد للوقوف على مدى قوة الإصابة ومدة غيابه.

"الإصابة في الركبة .. لطالما سببت تلك المنطقة مشاكل كثيرة".

وكان بواتنج قد أجرى 6 عمليات بالركبة من قبل مما أثار تخوفه من تأثير تلك الإصابات المتكررة على مشواره الكروي.

جدير بالذكر أن بواتنج قد تم اختياره ضمن قائمه كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا والذي يستعد لمواجهة نظيره المصري يوم 15 أكتوبر الجاري في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2014.