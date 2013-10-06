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أهلي جدة يعاقب سيزار ماليا بعد واقعة رفض التبديل

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أهلي جدة يعاقب سيزار ماليا بعد واقعة رفض التبديل أهلي جدة يعاقب سيزار ماليا بعد واقعة رفض التبديل

من المنتظر أن تعقد إدارة نادي أهلي جدة اجتماعا مع صانع ألعاب الفريق برونو سيزار بعد واقعة رفض استبداله أثناء مباراة الفريق أمام اتحاد جدة يوم الجمعة في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وبدأت الواقعة عندما دفع فيتور بيريرا المدير الفني لأهلي جدة بمعتز الموسى بدلا من برونو سيزار إلا أن الأخير رفض الانصياع لقرار مدربه حتى اضطر حكم المباراة لإجباره على التبديل تنفيذا للقانون بسبب وطوء قدم الموسى أرض الملعب.

ومن المنتظر أن توقع إدارة أهلي جدة عقوباتها على سيزار بناء للائحة التي وضعتها إدارة الكرة بداية هذا الموسم والتي ستكون خصم من راتبه الشهري.

جدير بالذكر أنها الحادثة الثالثة لسيزار مع الأهلي في الملاعب بعد أن أظهر غضبه من المدرب السابق ألكيس أليتش بعد استبداله في الموسم الماضي أمام الرائد وكذلك أمام الاتفاق في الموسم ذاته.

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