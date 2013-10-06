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وزير التربية والتعليم يغادر حديقة "الأزهر" بعد تكريم المعلمين المثاليين

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وزير التربية والتعليم يغادر حديقة "الأزهر" بعد تكريم المعلمين المثاليين وزير التربية والتعليم يغادر حديقة "الأزهر" بعد تكريم المعلمين المثاليين

غادر منذ قليل، الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بعد مشاركة طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة احتفالية نصر أكتوبر بحديقة الأزهر وكرم الوزير عدد من المعلمين المثاليين احتفالا بيوم العالمى للمعلم وشهادات تقدير على عطائهم المثمر فى عمليه التعليم.

وكرم الوزير عبد الرحمن محمد ورضا أحمد وعلى سيف الدين وﻻبد فتحى حسن وعبد العزيز حسن ومنى السيد وحمدى محمود وعلى أحمد عبد الحافظ وأحمد سيد مسعود وخالد محروس وراج على وصابر هاشم ومصطفى كامل ووليد عبد الفتاح وحسين السيد وإيمانى محمد ومنازل وموسى وعزيزة ماهر وغادة محمد صلاح وأيناس عبد الله ورضا محمود وإبراهيم مصطفى.

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