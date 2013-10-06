"القوى العاملة": تطوير منظومة التدريب والتشغيل لمواجهه البطالة

أكد وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب والتشغيل والتعليم فى مصر من أجل مواجهة البطالة وخلق فرص العمل.

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى المنتدى الوزارى العربى، المتوسطى حول الإدارة العامة لسياسات التعليم والتدريب والتوظيف، إن مصر فى أمس الحاجة للتعاون مع البلدان المختلفة فى مجال التدريب والتشغيل.

وأشار أبو عيطة إلى أهمية المنتدى الذى تنطلق أعمالها اليوم الأحد ، لاسيما وأنه سيركز على قضية التشغيل والتدريب كما سيتم بحث إمكانية تعزيز فرص التدريب فى مصر.

وأوضح أبو عيطة أن مصر تسعى إلى توفير التدريب الضرورى من أجل خلق فرص العمل وان التدريب من أجل التشغيل هو هدفا وليس التدريب من أجل التدريب فقط.

وأكد أبو عيطة أهمية مشاركة مصر فى أعمال المنتدى (العربى-المتوسطى بمرسيليا ) ، حيث سيتم مناقشة واستطلاع احتياجات سوق العمل الإقليمى فى الوطن العربى وكذلك على المستوى الدولى.

وأضاف أن منظومة التدريب من أجل التشغيل وكذلك منظومة التعليم أهملت فى مصر خلال الفترات الماضية ولا بد من تنشيطها ودفعها من أجل مواجهة البطالة.

وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله فى أن تتوصل مصر خلال المنتدى إلى اتفاقات تساعد على النهوض بمنظومة التدريب الذى يهدف إلى التشغيل.

كما اوضح أبو عيطة على أن تنطلق أعمال المنتدى الوزارى للقادة السياسيين من الدول العربية الواقعة فى منطقة جنوب المتوسط اليوم الأحد ، بمرسيليا، وينظم اللقاء الوزارى مؤسسة التدريب الأوروبية حول الإدارة العامة لسياسات التعليم والتدريب والتوظيف بالتعاون مع منتدى الحوار الأورومتوسطى السادس للإدارة العامة.

وأشار أبو عيطة أن هذا الاجتماع يأتى بعد مؤتمر مماثل نظمته مؤسسة التدريب الأوروبية في الأردن في سبتمبر 2012 اتفق خلاله وزراء من مصر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين والمغرب وتونس مع الزعماء السياسيين من الاتحاد الأوروبى ومؤسساتها على تبادل الرؤى ومناقشة المؤهلات اللازمة لتلبية احتياجات المنطقة في ضوء الربيع العربى، ويشارك فى أعمال المنتدى ممثلون عن البرلمانات الوطنية فى المنطقة العربية-المتوسطية مما سيتيح الفرصة أمام البرلمانيين لتبادل الخبرات مع نظرائهم فى المنطقة والاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالسياسات المتبعة فى المجالات الحيوية، مثل التوظيف،خاصة بالنسبة للشباب.

من جانب آخر أكد علاء عوض المتحدث الرسمى للوزارة أنه من المقرر أن يلتقى الوزير فى وقت لاحق اليوم الأحد ، ممثلى الجالية المصرية بمرسيليا من أجل الاطمئنان على مجمل أوضاعهم من جهة وطمأنتهم على مجمل الأوضاع فى مصر من جهة أخرى فى ظل خارطة الطريق التى تسير بمعدلات مرضية جدا.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير سيعقد على هامش المؤتمر أيضا سلسلة لقاءات مع نظرائة وزراء العمل العرب المشاركين فى أعمال المنتدى للاطمئنان منهم أيضا على مجمل أوضاع العمالة المصرية بالخارج وبحث سبل التعاون بين مصر ودولهم الشقيقة.

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