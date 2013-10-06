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محافظ قنا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بقنا

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محافظ قنا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بقنا محافظ قنا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بقنا

صورة أرشيفية

قام اللواء “عبدالحميد الهجان” محافظ قنا بحضور اللواء “محمد كمال” مدير أمن قنا و قائد القطاع العسكرى بقنا، بوضع أكليل الزهور أمام النصب التذكارى بمنطقه حوض عشره بمدينة قنا فى ذكرى أحتفالات السادس من أكتوبر؟

حيث شهد الاحتفال “أحمد عرابى” سكرتير عام المحافظة و”محمد عبدالفتاح” السكرتير العام المساعد و وكلاء الوزاره بالمحافظه وعدد من زعماء القبائل بالمحافظة، بالإضافه الى طلاب من مختلف المدارس والممثلين عن الطلائع.

و شهد الحفل الموسيقيه العسكريه والنشيد الوطنى وسط رفع الاعلام المصريه من قبل المواطنين وعقب إنتهاء الحفل توجه الحضور الى القطاع العسكرى بمنطقه الكيلو 6 بمدينه قنا.

 

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