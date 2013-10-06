النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني لمحاولة تفجير جراج مؤسسة روز اليوسف ومحطة بنزين



> أمرت نيابة السيدة زينب بإشراف طارق أبوزيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة بسرعة تحريات المباحث الجنائية والامن الوطنى حول واقعة محاولة تفجير جراج مؤسسة روز اليوسف ومحطة تموين غاز بشارع القصر العينى .

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحباط محاولة لتفجير “الجراج” الخاص بمؤسسة روز اليوسف، ومحطة لتموين الغاز بتقاطع شارعي قصر العيني وأمين سامي ، وذلك عقب إشتباه الاهالى فى وجود حقيبة سوداء.

وقد نجح رجال المفرقعات، بحسب ما نشرته بوابة “روز اليوسف” على الإنترنت، في تفجير الجهاز الخاص بتفجير القنابل عن بعد، والذي وضع علي سور مشترك بين المحطة والجراج بشارع قصر العيني.

كما قامت القوات بعملية تمشيط واسعة بالكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المفرقعات؛ لاكتشاف إذا ما كانت هناك قنبلة كانت موصولة بمؤقت التفجير أو أي أجسام أخرى.