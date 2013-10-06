بالصور.. تشديدات أمنية بميادين أسوان وأماكن التجمعات بالشوارع الرئيسية

شهدت احتفالات الذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر بمحافظة أسوان تكثيفا أمنيا من الشرطة والقوات المسلحة، وخاصة التواجد الأمنى على المنشآت العامة، والخاصة وأماكن التجمعات بالميادين والشوارع الرئيسية.

وتواجد بمبنى الديوان العام لمحافظة أسوان تكثيف أمنى ملحوظ، حيث انتشر أفراد القوات المسلحة فوق سطح المبنى وفى نوافذه وأمام البوابة الرئيسية مع انتشار أمنى حول المبنى من جميع الجهات، بالإضافة إلى تواجد مدرعات القوات المسلحة وسيارات الأمن المركزى والحماية المدنية.

يأتى ذلك فى الوقت التى تحلق طائرات القوات المسلحة على سماء أسوان ويحتفل الأهالى فى حديقة درة النيل المواجهة للديوان العام.