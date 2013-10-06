بالصور.. محافظ أسوان يكرم قدامى المحاربين فى حرب أكتوبر 73

كرم اللواء مصطىفى يسرى محافظ أسوان قدامى المحاربين بالمحافظة، ومن بينهم أحمد عبد الله ومصطفى الحاج، بجانب تقديم التهنئة لضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة احتفالات أكتوبر من خلال زيارته لقيادة القطاع العسكرى ومستشفى أسوان العسكرى.

ومن جانبه، أشار هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إلى أن الاحتفالات ستتضمن أيضاً تنظيم مهرجان للمراكب الشراعية يبدأ من غرب أسوان حتى جزيرة إيزيس، يعقبه تنظيم مسيرة شبابية ورياضية من أمام المستشفى العسكرى حتى الصالة المغطاة.

وأكد "رشدى" أنه بجانب ذلك سيتم تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بمراكز الشباب بحديقة درة النيل، كما تم عرض حوار مفتوح مع بعض المحاربين القدماء الذين شاركوا فى حرب أكتوبر ضمن الاحتفالية التى تم تنظيمها بالصالة المغطاة، والتى بدأت بالسلام الوطنى أعقبها مباراة خماسى كرة قدم بين قدامى لاعبى محافظة أسوان بالصالة المغطاة أيضاً، مع إذاعة بيان حرب أكتوبر بحديقة درة النيل، أعقبها تقديم عروض لتبلوهات استعراضية وألعاب بيئى وتلى ماتش وتوزيع الهدايا على الأطفال الفائزين، مع إذاعة أغانى وطنية، على أن يختتم برنامج الاحتفال بتنظيم احتفالية شعبية بميدان الشهداء " المحطة سابقاً " تتضمن مسيرات شعبية عصر اليوم، ويعقبها تقديم عروض للفرق الاستعراضية التابعة للثقافة بأسوان فى الفترة المسائية.