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بالصور.. الأقصر تحتفل بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة

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بدأت محافظة الأقصر فى مراسم الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وشهد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، طابور عرض بدأ من الممشى أمام بنك إسكندرية مرورًا بشارع الكورنيش حتى ميدان أبو الحجاج، كما تخلل الاحتفال عروض فنية ورياضية، وأغان وطنية وعروض الفرق النحاسية.

كما قام المحافظ بزيارة للقيادات العسكرية (قيادة المنطقة الجوية الجنوبية وزيارة لمقر قيادة الفرقة 15 دفاع جوى)، وستشهد الأقصر غدا الاثنين احتفالية بقصر ثقافة الأقصر بالعوامية، لتكريم أسر ومصابى العمليات الحربية بحرب أكتوبر 1973 بحضور محافظ الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

من جهة أخرى شهدت شوارع الأقصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مرور دوريات من الجيش والشرطة لتأمين احتفالات المحافظة بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

كما شهدت المدينة، انتشارًا مكثفا لأكمنة أقامتها قوات من الجيش والشرطة مدعومة بالعربات المصفحة فى الميادين وحول المزارات الأثرية والسياحية وفى محيط كنائس المدينة والمنشآت الحيوية.

وذلك، فى إطار خطة تهدف لتأمين احتفالات المحافظة بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وخشية استغلال عناصر تخريبية للاحتفالات فى الوصول إلى المناطق الأثرية والسياحية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، وخاصة بعد إعلان جماعة الإخوان المحظورة عن تنظيم مسيرات واحتلال عدد من الميادين بالقوة.

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