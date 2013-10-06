بالصور.. قوات الصاعقة تقيم عرضا عسكريا بالسويس احتفالا بذكرى أكتوبر

قدمت قوات الصاعقة بالفرقة 23 بالجيش الثالث الميدانى ظهر اليوم الأحد، عرضا عسكريا أمام ديوان عام محافظة السويس وسط حضور مئات من الأسر والأطفال، حيث شهد العرض أعمالا قتالية فى أجواء حماسية وهتافات قوية من المواطنين للقوات المسلحة.

استمر العرض قرابة الساعة بمشاركة عدد كبير من القادة وسط تأمين من قوات الجيش وعمل كردون حول المواطنين لتأمينهم، هذا وشهد العرض مواقف كوميدية عندما أصر أطفال لا يتعدون 4 سنوات المشاركة فى العرض والوقوف بجوار القوات أثناء التدريب، وسط فرحة من الجميع بالعرض رافعين صور الزعيم جمال عبد الناصر والسادات والفريق السيسى.