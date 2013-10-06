مورينيو: اللاعب الذي يدعي السقوط ينال مني أسوأ عقاب

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن طريقة تعامله مع اللاعبين الذين يدعون السقوط داخل منطقة الجزاء من الفرق التي دربها.

مورينيو دعى الاتحادات الدولية لكرة القدم لتغليظ عقوبات السقوط التمثيلي داخل مناطق الجزاء من المهاجمين.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "إنه عار على كرة القدم.. أكره من يدعي السقوط داخل مناطق الجزاء سواء من فريقي أو الخصوم".

وأضاف "يورجن كلوب (المدير الفني لدورتموند) نال إيقافا لمباراتين بسبب تحدثه مع حكم بصوت مرتفع، لكن بالوتيللي ونيمار يسقطان داخل المنطقة دون احتكاك فلا يواجهان أي عقاب!".

وتابع "دائما ما كنت ألوم وأوجه انتقادات عنيفة وعقاب قوي للاعب الذي يدعي السقوط داخل منطقة الجزاء من فريقي، فعلتها من قبل مع دروجبا وأريين روبن".