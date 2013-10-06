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شالكه: بواتنج لن يستطيع مواجهة مصر

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شالكه: بواتنج لن يستطيع مواجهة مصر شالكه: بواتنج لن يستطيع مواجهة مصر

كشف هورست هيلدت المدير الرياضي بنادي شالكه الألماني عن استحالة مشاركة كيفن برنس بواتنج مع غانا في الموقعة المرتقبة أمام .

بواتنج أصيب خلال مشاركته مع شالكه في الدوري الألماني يوم السبت، والفحوصات أكدت وجود متاعب في ركبته اليسرى.

علاج اللاعب سيتجاوز المدة التي تجعله يستطيع مشاركة بلاده موقعة مصر في الـ15 من اكتوبر ضمن ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

وقال هيلدت فيما أبرزه نادي شالكه عبر موقعه الالكتروني: "للأسف سيحتاج بواتنج للاعتذار عن عدم لعب مباراة مصر".

ويعد بواتنج أحد أهم أوراق منتخب غانا في الشق الهجومي بسبب قدراته الكبيرة بالتصويب بكلتا قدميه من خارج منطقة الجزاء.

من جانبه، لم يعقب الاتحاد الغاني لكرة القدم على الخبر حتى الآن.

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