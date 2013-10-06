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إنجلترا تنافس 3 منتخبات على عدنان موهبة يونايتد

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إنجلترا تنافس 3 منتخبات على عدنان موهبة يونايتد إنجلترا تنافس 3 منتخبات على عدنان موهبة يونايتد

تتنافس 4 منتخبات على خدمات الموهبة الواعدة عدنان جانوزاج لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عدنان من المواطنين النازحين عقب حرب كوسوفو يستطيع تمثيل منتخب تركيا أو بلجيكا، إنجلترا وألبانيا.

وكشف ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعي إنجلترا خلف خدمات اللاعب صاحب الـ18 عاما، قائلا: "بالفعل هناك محاولات لضمه".

اللاعب الواعد شارك مع يونايتد أمام سندرلاند لأول مرة كأساسي يوم السبت، وسجل هدفي فريقه في الفوز بنتيجة 2-1 بتصويبتين رائعتين.

وكان اللاعب قد رفض الانضمام لمنتخب بلجيكا 3 مرات حتى الآن، متعللا بأنه لازال يدرس خياراته الدولية.

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