ضعف الانتصاب عند المصريين يزيد عن النسبة العالمية

ضعف الانتصاب، مشكلة تواجه كثيرا من الأزواج، كما يوضح الدكتور طارق أنيس أستاذ أمراض الذكورة ورئيس الجمعية العربية للصحة الجنسية مشيرا إلى أن ضعف الانتصاب عرض مرضى يتمثل فى عدم القدرة المستمرة أو المتكررة على الانتصاب، أو عدم القدرة على المحافظة عليه حتى إتمام المعاشرة الزوجية بشكل مرضى.

ويضيف أنيس أنه المعدلات العالمية لاضطرابات الانتصاب بين الرجال من جميع الأعمار تقدر بـ18.6٪ أى أن واحدا من كل خمسة رجال تقريبا يعانى من ضعف الانتصاب، بينما تبلغ النسبة بين الرجال فوق سن الأربعين 52%.

وأكد أنيس أن العديد من الدراسات أثبتت أن نحو ثلث المتقدمين للحصول على المساعدة الطبية من هذا العرض، هم من الرجال دون سن الأربعين؛ وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات قومية عن نسب الإصابة بضعف الانتصاب بين المصريين، فإن هناك مؤشرات بزيادة الإصابة عن المؤشرات العالمية.

وأضاف أن هناك أسبابا عديدة تؤدى إلى ضعف الانتصاب، وهى تسبب خللا وظيفيا لطبقة خلايا الأندوثيليم التى تبطن الشرايين والفراغات الدموية بالجسم الكهفى بالقضيب، وهذه الطبقة هى المسئولة عن إفراز أكسيد النيتريك، والذى يبدأ سلسلة من التفاعلات الكيميائية تنتهى بارتخاء العضلات الملساء، وحدوث الانتصاب اللازم لإتمام العملية الجنسية؛ مشيرا إلى أن أسباب الإصابة باضطرابات الانتصاب هى نفسها أسباب الإصابة بقصور الدورة الدموية فى الجسم بشكل عام، بما فى ذلك الشرايين التاجية للقلب أو الشرايين الثباتية للمخ أو الشرايين الطرفية وعلى ذلك تكون هى نفس أسباب جلطات القلب أو السكتات الدماغية.

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