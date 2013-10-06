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الجيش الإسرائيلى يعتقل 3 أطفال من بيت لحم و16 شخصا من داخل الخط الأخضر

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الجيش الإسرائيلى يعتقل 3 أطفال من بيت لحم و16 شخصا من داخل الخط الأخضر الجيش الإسرائيلى يعتقل 3 أطفال من بيت لحم و16 شخصا من داخل الخط الأخضر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة للخضر صباح اليوم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واعتقلت ثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 16 مشتبها بهم من كفر قاسم داخل الخط الأخضر خلال عملية دهم لمنازلهم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم جمع تحريات موسعة للكشف عن وقائع إطلاق أعيرة نارية وجرائم فى بلدة كفر قاسم، ومن المقرر إحالة المشتبهين فى وقت لاحق اليوم إلى محكمة الصلح الإسرائيلية فى مدينة الرملة لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.

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مصر 365