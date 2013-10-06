المرصد السورى: مقتل وإصابة 35 شخصا فى قصف لقوات الأسد حى الوعر

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة جراء سقوط صاروخ أرض- أرض على حى الوعر بمدينة حمص الواقعة وسط سوريا.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم عن المرصد السورى قوله إن هذا يأتى فى الوقت الذى تقوم فيه القوات النظامية التابعة لبشار الأسد بقصف عدة أحياء فى مدينة حمص، متوقعا فى الوقت نفسه ارتفاع أعداد قتلى حى الوعر جراء سقوط الصاروخ.

يأتى هذا فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة المواجهات والاشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة فى عدة أحياء من سوريا وفى وقت يقوم فيه فريق من الخبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوى بمهامهم فى سوريا لنزع السلاح الكيماوى.