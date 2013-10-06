مفتى لبنان يعلن يوم الثلاثاء 15 أكتوبر أول أيام عيد الأضحى

أعلن مفتى لبنان، الشيخ محمد رشيد قبانى، أن يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجارى سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذى الحجة لعام 1434هـ.

وأشار فى بيان له اليوم إلى ثبوت بالوجه الشرعى أن أول شهر ذى الحجة هو يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2013م، وعليه يكون يوم الاثنين 14 أكتوبر هو يوم الوقوف بعرفة فى التاسع من شهر ذى الحجة.

وتوجه قبانى بالتهنئة إلى اللبنانيين متمنيا أن تستعيد بلادهم أمنها وأمانها وسلامتها واستقرارها، وأن يتوحد المسلمون فى العالم، خصوصا فى الظروف التاريخية المصيرية الحالية التى تمر بها البلدان العربية.

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