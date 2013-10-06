سمير جعجع يستبعد وقوع تفجيرات على غرار تفجيرى الضاحية وطرابلس

استبعد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حدوث انفجار أمنى كبير فى لبنان، رغم الانفجارات التى استهدفت لبنان حتى الآن فى ضاحية بيروت أو فى مدينة طرابلس، ورغم الغليان فى المنطقة، والتى يتلقى لبنان الشظايا من غليانها وارتداداتها.

ورأى جعجع، خلال احتفال لحزبه اليوم، الأحد، أن الوقت حان لتشكيل حكومة تهتم بمصالح اللبنانيين، مشيرا إلى أن حزبه سيضغط بكل قوته من أجل ذلك فى ظل الجمود الذى تعانيه البلاد. وتوقع ضغوطا متزايدة وكبيرة فى الأسابيع المقبلة توصلا إلى تشكيل حكومة تلبى طموحات اللبنانيين وتهتم بشئونهم.

من ناحية أخرى، انتقد مفتى جبل لبنان الشيخ محمد على الجوزو تدخل (حزب الله) فى سوريا، معتبرا أن هذا التدخل سيؤدى بلبنان إلى كارثة غير مسبوقة.

وحذر الشيخ الجوزو من "أن لبنان أمام كارثة تاريخية لم يسبق له أن تعرض لها نتيجة السيطرة عليه من قبل فريق ينتمى إلى دولة إقليمية تموله وتسلحه وتضع سياسته فى المنطقة والتى تتعارض مع السياسة اللبنانية فى إشارة إلى حزب الله".

وقال الجوزو إن هناك فئة تحكم لبنان بحكومة أو بغير حكومة وقد تسببت بفضل ارتباطها الخارجى بانهيار لبنان اقتصاديا وسياحيا وتجاريا، وأصبح لبنان معزولا عن عالمه العربى وعن العالم كله بفضل غرور السلاح وعدم خضوعه لقوانين الدولة ولا للعرف الأخلاقى والاجتماعى ولا للتوازن الطائفى والمذهبى بحيث أصبح السلاح هو الذى يفرض على تشكيل الحكومة الصورة التى يريد.

ورأى أنه على لبنان أن يحدد موقفه من (حزب الله)، فإما أن يكون لبنانيا أو أن يكون إيرانيا، والمطلوب أن يعلن ذلك صراحة.