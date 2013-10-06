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ارتفاع حصيلة تفجير سيارتين مفخختين بالموصل لـ55 قتيلا وجريحا

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ارتفاع حصيلة تفجير سيارتين مفخختين بالموصل لـ55 قتيلا وجريحا ارتفاع حصيلة تفجير سيارتين مفخختين بالموصل لـ55 قتيلا وجريحا

أفاد أمنى عراقى بأن حصيلة التفجير الذى استهدف اليوم الأحد مركزا للشرطة ومدرسة ابتدائية بقضاء تلعفر غربى الموصل بلغت 55 قتيلا وجريحا من عناصر الشرطة وتلاميذ المدرسة.
> وقال المصدر إن سيارة مفخخة استهدفت صباح اليوم مركزا للشرطة بقضاء تلعفر غربى الموصل، مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة، فيما انفجرت سيارة مفخخة ثانية استهدفت مدرسة ابتدائية بنفس القضاء مما أسفرعن مقتل 10 أطفال وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح مختلفة.
> أضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى مكان الانفجار وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكان مصدر أمنى أفاد فى وقت سابق اليوم بسقوط عدد من القتلى والجرحى لم يعرف عددهم إثر انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مركزا للشرطة ومدرسة ابتدائية بقضاء تلعفر غربى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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مصر 365

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