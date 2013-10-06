حفلة رقص وغناء للمستوطنين اليهود أمام المسجد الأقصى

أقام عدد من المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، أمام باحات المسجد الأقصى المبارك "باب السلسلة" حلقة رقص وغناء وعزف للموسيقى تحت حراسة مشددة من الجيش الإسرائيلى لاستفزاز المصليين بالمسجد المبارك.

وقال خالد الحسينى نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس الشريف، إن ما يقرب من 20 مستوطنا قاموا اليوم بأداء صلوات تلمودية، كما أقاموا حفل رقص وموسيقى صاخبة أمام باحات المسجد المبارك، بما يعد تطورا جديدا لاستفزاز المصلين داخل المسجد المبارك.

وأضاف الحسينى أن عملية الاقتحامات من المستوطنين والمعززة والمدعومة من قبل قوات الشرطة والحكومة اليمينية هى مؤشر على استمرار مخطط تقسيم الأقصى زمانيا، بالرغم من أن أعياد اليهود التى كانوا يتذرعون بها لإقامة هذه الطقوس قد انتهت، لكنهم ماضون فى تطبيق هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تهويد الأقصى المبارك بأسلوب المناورات اليومية ذات الأمد الطويل.

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