أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حفلة رقص وغناء للمستوطنين اليهود أمام المسجد الأقصى

Google+ Print
حفلة رقص وغناء للمستوطنين اليهود أمام المسجد الأقصى حفلة رقص وغناء للمستوطنين اليهود أمام المسجد الأقصى

أقام عدد من المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، أمام باحات المسجد الأقصى المبارك "باب السلسلة" حلقة رقص وغناء وعزف للموسيقى تحت حراسة مشددة من الجيش الإسرائيلى لاستفزاز المصليين بالمسجد المبارك.

وقال خالد الحسينى نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس الشريف، إن ما يقرب من 20 مستوطنا قاموا اليوم بأداء صلوات تلمودية، كما أقاموا حفل رقص وموسيقى صاخبة أمام باحات المسجد المبارك، بما يعد تطورا جديدا لاستفزاز المصلين داخل المسجد المبارك.

وأضاف الحسينى أن عملية الاقتحامات من المستوطنين والمعززة والمدعومة من قبل قوات الشرطة والحكومة اليمينية هى مؤشر على استمرار مخطط تقسيم الأقصى زمانيا، بالرغم من أن أعياد اليهود التى كانوا يتذرعون بها لإقامة هذه الطقوس قد انتهت، لكنهم ماضون فى تطبيق هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تهويد الأقصى المبارك بأسلوب المناورات اليومية ذات الأمد الطويل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365