بالصور| نشطاء الإسكندرية يسهرون الليل احتفالًا بنصر أكتوبر

كتب : حازم الوكيل منذ 49 دقيقة

سهر نشطاء الإسكندرية ليلة أمس، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، واحتفلت حملة "مصريين ضد الفساد"، في حدائق الشلالات بوسط المحافظة، بمشاركة ممثلو القوى السياسية والثورية، واللواء محمد عبد الرازق، مندوب عن المحافظ اللواء طارق المهدي، والعميد أحمد جودة، ممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية، وكرمت عددًا من أبطال أكتوبر.

واستمرت الاحتفالية حتى وقت متأخر من الليل، احتفالًا بنصر أكتوبر، ومرور 40 سنة على الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية على العدوان الإسرائيلي، وتعالت الهتافات المؤيدة للجيش، ومنها "الشعب والجيش والشرطة إيد وحدة".

وقالت شيماء الدالي، مؤسسة حملة مصريين ضد الفساد، إن "هذا الاحتفال يمثل لكل المصرين الشرف والابتهاج بتكريم القوات المسلحة على انتصارها العظيم، ورجوع الأرض المصرية من أيدى الأعداء"، معتبرة أن مشاركة القوى السياسية وممثلو الأحزاب في الاحتفال هو بمثابة توحيد لصفوف الشعب، ليبدأ المشوار ويستكمل ثورته من جديد ضد الإرهاب والاستبداد وكتم الحريات.

وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن من الشيخ محمد حسين، ثم تلاه ترديد عدد كبير من الأغاني الوطنية من المطربين وليد صبري ومصطفى حسين.