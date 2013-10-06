وزارة البترول تطلب من شركاتها إعلان حالة الطوارئ اليوم

طلبت وزارة البترول من الشركات التابعة لها ضرورة تكثيف عمليات الرقابة ورفع حالة الطوارئ القصوى، خوفا من حدوث أية أعمال تخريبية تستهدف تلك الشركات، خاصة محطات الغاز والتى تم استهدافها خلال الفترة الماضية، وتم إحباط أكثر من محاولة تفجير لعدد من محطات الغاز الطبيعى بما يستهدف إحداث حالة من الفوضى داخل البلاد.

وقالت مصادر حكومية، إن استعدادات قصوى تم اتخاذها لتأمين شركات قطاع البترول ومنشآته، تحسبًا لأية أعمال عنف خلال اعتصامات اليوم، والتى نادت بها جماعة الإخوان المسلمين تزامنا مع الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر، ومن خلال تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالأزمات بالتزامن مع الحفاظ على معدلات الأداء بمختلف المشروعات، لسد الاحتياجات المحلية، وكذلك الارتباطات الخاصة بالتصدير.

واستبعد مصدر فى هيئة البترول تأثر خطط الإنتاج بالأحداث الجارية، لافتا إلى وجود خطط تستهدف زيادة الإنتاج من الزيت والغاز لمواجهة ارتفاع الطلب المحلى المتنامى بشكل متزايد خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن معدلات الإنتاج لن تتأثر باعتصامات اليوم.

وكانت العديد من التفجيرات والأعمال التخريبية قد استهدفت محطات متعددة للغاز خلال الفترة الماضية، وتمت السيطرة عليها من قوات الحماية المدنية، من خلال قيام مجهولين بزرع قنابل ومتفجرات داخل عدد من محطات الغاز، وتمت السيطرة عليها.