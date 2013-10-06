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البنك الدولى: إنشاء شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية

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البنك الدولى: إنشاء شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية البنك الدولى: إنشاء شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية

أعلنت مجموعة البنك الدولى، إنشاء شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية (KNOMAD) خلال الفترة المقبلة، لتكون مركزا عالميا للمعرفة والخبرات المتصلة بالسياسات فى مسائل الهجرة.

وأشار بيان المجموعة، اليوم الأحد، إلى أن برنامج عمل الشراكة يتركز على 12 محورا رئيسيا منها: هجرة الأيدى العاملة الماهرة، وقضايا الاندماج فى المجتمعات المحلية المضيفة، واتساق السياسات والمؤسسات، والهجرة، والأمن والتنمية، وحقوق المهاجرين والجوانب الاجتماعية للهجرة، والهجرة الداخلية والتوسع الحضرى.

وأوضح أن ذلك البرنامج سيعالج عدة موضوعات مشتركة فى كل القطاعات، مثل المساواة بين الجنسين والرصد والتقييم وبناء القدرات والمفاهيم السائدة لدى العامة والاتصالات.

ولفت البيان إلى أنه سيتم الاعتماد الكامل على الخبرة العالمية، وسيجرى نشر نتائج مبادرة الشراكة على نطاق واسع، وستكون متاحة بوصفها سلعة عالمية ذات نفع عام.

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