تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى داخل سجن نفحة الإسرائيلى

أكد نادى الأسير الفلسطينى أن عددا من الأسرى المرضى فى سجن نفحة جنوب بئر سبع يعانون من تدهور فى حالاتهم الصحية، جراء سياسية الإهمال الطبى التى تمارس بحقهم من قبل مصلحة سجون الاحتلال.

وأشارت أمانى سرحنا رئيس نادى الأسير برام الله اليوم، الأحد، إلى أن الأسرى الفلسطينيين المرضى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل صحية عديدة بدون أن تكون هناك رعاية صحية من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، مما يزيد من تدهور الحالات الصحية للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد فى السجون الإسرائيلية أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطينى منهم ما يجاوز 200 حالة مرضية حرجة ترفض إسرائيل تقديم الرعاية الصحية لهم مما يزيد الوضع الصحى لهؤلاء المرض تدهورا.