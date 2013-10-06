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محافظ دمياط يضع الزهور على النصب التذكارى احتفالا بنصر أكتوبر

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قام اللواء مهندس محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، يرافقه اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط ،بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى فى الذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة اليوم.
> حضر الحفل اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، ومساعدو مدير أمن دمياط، ووكلاء الوزارات المختلفة بالمحافظة، وائتلاف ضباط القوات المسلحة المتقاعدين والمئات من أبناء دمياط.
> وسط فرحة عارمة قام خلالها الاهالى بالتعبير عن سعادتهم برفع أعلام وتشغيل الأغانى الوطنية بالديجيهات والمكبرات الصوتية.
> كما قامت التربية والتعليم بتنظيم كرنفال فنى رياضى جاب شوارع المدينة شارك فيه ما يقرب من 700 طالب وطالبة من مختلف الأعمار من بينهم طلاب الأشبال والبراعم والزهرات، وهتف الطلاب المشاركون الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة.
> كما نظمت المحافظة بالتعاون مع أهالى دمياط حفلا وعروضا فنية بميدان الساعة بمدينة دمياط، وقام الأهالى بتعليق بالونات على طول كورنيش النيل لتهنئة القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بهذه المناسبة العظيمة.

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