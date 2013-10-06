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احتفالات بذكرى 6 أكتوبر بالإسكندرية أمام الجندى المجهول

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احتفالات بذكرى 6 أكتوبر بالإسكندرية أمام الجندى المجهول احتفالات بذكرى 6 أكتوبر بالإسكندرية أمام الجندى المجهول

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، أجواء احتفالية بذكرى مرور 40 سنة على ذكرى حرب 6 أكتوبر، وسط حالة من البهجة والسرور بين المواطنين.

حيث احتفل عدد من الأهالى الإسكندرية بذكرى حرب 6 أكتوبر، أمام قبر الجندى المجهول بمنطقة المنشية، على أنغام الفرقة النحاسية العسكرية التى عزفت عددا من الأغانى الوطنية والتى زادت من حماس الأهالى.

فيما تغنى الأهالى أثناء وقفة أمام الجندى المجهول بالأغانى الوطنية والمصاحبة لصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى والمطالبة بترشحه لرئاسة الجمهورية، وسط هتافات منها "الجيش والشعب إيد واحدة".

كما شهدت شوارع الإسكندرية أجواء احتفالية من خلال تجول عدد من السيارات المزينة بالأعلام المصرية، والمصاحبة بمكبرات الصوت للتغنى بأغنية "تسلم الأيادى".

كما التقطت عدد من أهالى الإسكندرية صورا تذكارية مع جنود الجيش وأفراد من الشرطة، تعبيراً منهم على دعمهم وتأييد القوات الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب.

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