ساعد في إنقاص وزنك عبر مشاهدة صور الطعام على إنستجرام

كتب : أ ش أ الأحد 06-10-2013 11:00

رغم أن عرض صور لمختلف الأطعمة على موقع "إنستجرام" الشهير لتبادل الصور أصبح مصدرا لشعور البعض بالضيق والملل، فإن بحثا أمريكيا جديدا أظهر أن هذا التوجه يمكن أن يساعد أيضا على التحكم في شهية الإنسان ورغبته في تناول المزيد من الطعام، وبالتالي على إنقاص الوزن.

ووجد البحث الذي أجرته جامعة بريجهام يونج أن النظر إلى العديد من صور الطعام يمكن أن يجعل الإنسان أقل استمتاعا بتناولها أو يشعر بعدم الرغبة في تناولها على الإطلاق بعد ذلك، لأن النظر إلى صور كثيرة للوجبة التي ستتناولها فعليا بعد ذلك تجعلك تشعر بالملل منها حتى قبل أكلها.

وقال القائمون على البحث، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن رؤية الإنسان لصور متعددة للبرجر أو الكيك على سبيل المثال على إنستجرام أو أي مواقع أخرى لتبادل الصور تجعله لا يستمتع بتناول تلك الوجبات كما كان يحدث من قبل، فهو يصبح نوعا ما "متعبا" من مذاق هذا الطعام حتى قبل تناوله.

ويطلق الباحثون على هذا الشعور اسم "ملل الحواس"، بمعنى شعور حاسة التذوق بالملل من كثرة رؤية صور أطعمة معينة وبالتالي لا يقبل الإنسان على تناولها.

وطلب الباحثون من 232 متطوعا النظر إلى صور أطعمة، وجعلوا نصف المتطوعين يشاهدون 60 صورة لأطعمة محلاة، بينما شاهد الباقون 60 صورة لأطعمة مملحة منها رقائق البطاطس والكعك المملح، وبعد ذلك تناول الجميع الفول السوداني المملح وقاس الباحثون درجة استمتاعهم به.

وأظهرت النتيجة أن الأشخاص الذين شاهدوا صور الأطعمة المملحة لم يشعروا بمتعة كبيرة في تناول الفول السوداني رغم أن الصور التي رأوها لم تكن تحتوي على الفول السوداني بل على أطعمة مملحة أخرى، فكثرة النظر للأطعمة المملحة أشبع الرغبة في تناول أي شيء مالح لديهم.