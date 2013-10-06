دراسة: الاكتئاب يرفع خطر الإصابة بمرض شلل الرعاش

حذرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين بتايوان الأشخاص المصابين بالاكتئاب، من حدوث تداعيات صحية خطيرة حال عدم السيطرة على المرض، وتجاهل الحصول على الأدوية الصحيحة بشكل منتظم.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يرتفع خطر إصابتهم بمرض شلل الرعاش، أو "باركنسون Parkinson's disease" بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالاكتئاب، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، ويُضاف إلى المخاطر الثانوية التى قد يسببها المرض النفسى مثل السرطان والسكتة الدماغية.

وشملت الدراسة أكثر من 22 ألف شخص، واستمرت فترة المتابعة لعشرة أعوام متتالية، وكشفت النتائج أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمعدل 3.24 مرة، مقارنة بالأشخاص غير المصابين بهذا الاضطراب العقلى، وترتفع تلك المخاطر بشكل أكثر شيوعاً بين الأشخاص كبار السن، والمرضى الذين يواجهون صعوبات علاجية كبيرة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالمجلة العلمية الشهيرة "Neurology"، التى تصدرها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثانى من شهر أكتوبر الجارى.

ويعد الاكتئاب أحد الاضطراب العقلية التى تصيب المخ، ويتسبب فى حدوث تقلبات مزاجية والعديد من الأعراض المرضية، التى تعيق الشخص عن أداء الأعمال اليومية المخول بها، وتعوق قدرته على العمل أو النوم أو الاستذكار أو تناول الطعام، وهو ما قد يؤدى للإصابة بالأرق أو الإفراط فى النوم، وتغيرات فى الوزن والشهية ويصاب الإنسان بخلل فى التركيز أو التفكير، وأحياناً تنشأ لديه ميول انتحارية.