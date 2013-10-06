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توفير 7 آلأف فرصة عمل فى محميتى الريان وقارون

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توفير 7 آلأف فرصة عمل فى محميتى الريان وقارون توفير 7 آلأف فرصة عمل فى محميتى الريان وقارون

اختتم مشروع "تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية" الممول من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مساء أمس فعاليات ورشة عمل إدارة التخطيط الإستراتيجى لمحميات الفيوم قارون ووادى الريان بمشاركة خبراء البيئة والحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة.

من جهته، قال الدكتور محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية إن الورشة استهدفت وضع قواعد موحدة للتخطيط الإستراتيجى فى المحميات الطبيعية واستطلاع رأى العاملين والسكان المحليين بالمحميات فى كيفية بحث سبل التنمية المالية ورفع القدرات الاستثمارية للمحميات وطرح فرص جديدة للاستثمار فى محميات الفيوم بهدف الوصول إلى التمويل الذاتى لها من خلال إيرادات فعلية وأنشطة اقتصادية بها تراعى التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وعدم الإضرار بالتنوع البيولوجى وذلك فى إطار التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عمر عبد الدايم مدير المشروع لتعزيز الأنظمة فى تصريحات صحفية إلى أن المشروع يقدم دعما فنيا وماليا إلى محميات (قارون – وادى الريان – وادى الجمال – رأس محمد – سانت كاترين – الصحراء البيضاء) وتدريب العاملين على وضع خطط إستراتيجية للعمل على مدار العشر سنوات القادمة، ووضع خطة عمل لمدة خمس سنوات وخطة قصيرة الأجل لمدة عامين وذلك بهدف التعرف على احتياجات المحميات وسبل توفيرها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخلق شراكة حقيقية مع السكان المحليين بها.

وأضاف عبد الدايم، أنه تمت مناقشة طرح مشروعات للاستصلاح الزراعى والتعبئة والتغليف الزراعى ومجموعة من المشروعات السياحية داخل محميتى وادى الريان وقارون منها مشروع عملاق لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون بهدف توفير 2000 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 5000 فرصة عمل غير مباشرة وتنمية وتعظيم دخل المحميات من خلال رسوم حق انتفاع هذه المشروعات المقترحة.

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