بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد التحرير

تفقد اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخدمات الأمنية فى مختلف مناطق العاصمة، للوقوف على مدى تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم بذكرى النصر العظيم، كما تفقد أيضاً الخدمات الأمنية بميدان التحرير، حيث تم عمل منافذ لدخول المواطنين مزودة ببوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات.

كما تم تخصيص منفذ خاص لدخول السيدات من مدخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، وتم تعيين ضابطات ومشرفات أمن عليه لتسهيل دخول السيدات، كما تم نشر الخدمات الأمنية أعلى أسطح المنازل المطلة على الميدان، وكذا الخدمات البحثية بكافة أرجاء الميدان، مع التعزيز بخدمات الكشف عن المفرقعات بواسطة الكلاب البوليسية التى تقوم بمسح دورى شامل لمحيط الميدان.

وشدد مدير الأمن على الضباط والأفراد على حسن التعامل مع المواطنين، مع إحكام السيطرة على المنافذ لمنع تسلل أى من العناصر التى قد تسعى لإحداث الفوضى أو تعكير صفو تلك الاحتفالية.

يذكر أنه قد بدأ السماح بدخول المواطنين للميدان فى الساعة العاشرة صباحاً فى أجواء احتفالية وتشديدات أمنية غير مسبوقة لضمان أقصى درجات التأمين للمترددين للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة.