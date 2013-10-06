أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد التحرير

Google+ Print

تفقد اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخدمات الأمنية فى مختلف مناطق العاصمة، للوقوف على مدى تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم بذكرى النصر العظيم، كما تفقد أيضاً الخدمات الأمنية بميدان التحرير، حيث تم عمل منافذ لدخول المواطنين مزودة ببوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات.

كما تم تخصيص منفذ خاص لدخول السيدات من مدخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، وتم تعيين ضابطات ومشرفات أمن عليه لتسهيل دخول السيدات، كما تم نشر الخدمات الأمنية أعلى أسطح المنازل المطلة على الميدان، وكذا الخدمات البحثية بكافة أرجاء الميدان، مع التعزيز بخدمات الكشف عن المفرقعات بواسطة الكلاب البوليسية التى تقوم بمسح دورى شامل لمحيط الميدان.

وشدد مدير الأمن على الضباط والأفراد على حسن التعامل مع المواطنين، مع إحكام السيطرة على المنافذ لمنع تسلل أى من العناصر التى قد تسعى لإحداث الفوضى أو تعكير صفو تلك الاحتفالية.

يذكر أنه قد بدأ السماح بدخول المواطنين للميدان فى الساعة العاشرة صباحاً فى أجواء احتفالية وتشديدات أمنية غير مسبوقة لضمان أقصى درجات التأمين للمترددين للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة.

1.jpg

G525135529d10e.jpg

G52513552f2c2c.jpg

G525135534f301.jpg

G52513553a3e78.jpg

G525135540c0cd.jpg

G525135551748a.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365