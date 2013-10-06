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الأسوشيتدبرس: مسيرات المحظورة قد تحمل عنف فى ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر

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الأسوشيتدبرس: مسيرات المحظورة قد تحمل عنف فى ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر الأسوشيتدبرس: مسيرات المحظورة قد تحمل عنف فى ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر

قالت وكالة الأسوشيتدبرس إنه بينما يستعد المصريون والجيش للاحتفال بمرور 40 عاما على ذكرى انتصارهم فى 6 أكتوبر على إسرائيل، فهناك استعدادات لمسيرات جماعة الإخوان تحمل احتمالات بالعنف.

وتشير الوكالة إلى أن قوات الأمن تنتشر فى معظم أنحاء القاهرة، تحسبا لأى اشتباكات. متوقعة أن يكون ميدان التحرير مهد ثورة يناير.

وتقول الوكالة الأمريكية إن أى إمكانية لسيل الدماء فى مناسبة تحظى بتبجيل معظم المصريين، سوف ينظر إليه باعتباره علامة على الانشقاق المجتمعى الذى بدأ فى أعقاب فوز الرئيس الإخوانى مرسى فى الانتخابات الرئاسية يونيو 2012.
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