تيار المستقبل اللبنانى يدعو لتشكيل حكومة "تكنوقراط"

دعا عضو كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى النائب نهاد المشنوق، تشكيل حكومة خبراء "تكنوقراط" لمعالجة مشاكل المواطنين وملف اللاجئين السوريين الضاغط.

وأوضح المشنوق فى تصريح اليوم الأحد أن صيغة الثلاث ثمانات للحكومة الجديدة، والتى لم يسمح لقوى 14 آذار إعطاء رأيها فيها تم نسفها على يد حزب الله منذ اليوم الأول على طرحها.

وأعتبر أن الصراع القائم فى سوريا، والذى يمتد إلى لبنان لن يسمح بتشكيل حكومة وفق القواعد التقليدية، لافتا إلى أن الحكومات السياسية السابقة أثبتت فشلها فى إدارة شؤون البلاد، ومؤكدا أن حزب الله لا يريد تشكيل حكومة جديدة.

ودعا البرلمانى اللبنانى الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لأن الانتظار لن يفيد، معتبرا أن الثلث المعطل بدعة غير منطقية.

وقال إنه فى حال تعذر تشكيل الحكومة فإن تيار المستقبل سيؤيد إجراء حوار بدعوة من الرئيس سليمان لمناقشة المواضيع السيادية حصرا، معتبرا أنه لا توجد إمكانية للتفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفى هذه الحالة سيتم التمديد للرئيس ميشال سليمان.

وأكد عضو كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى النائب نهاد المشنوق أن قرار انسحاب حزب الله من سوريا قرار دولى لا يتخذه الحزب، لافتا إلى وجود خطة كبيرة تحضر للمنطقة لا علاقة لها بالتقسيم.