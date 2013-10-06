المالكى يقوم بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 أكتوبر الحالى

يقوم رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى على رأس وفد حكومى كبير بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 أكتوبر الحالى، يبحث خلالها مع المسئولين الأمريكيين الملف الأمنى فى العراق والأزمة السورية، إضافة إلى القضايا التى يتضمنها اتفاق الإطار الاستراتيجى بين البلدين.

صرح بذلك اليوم، الأحد، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء على الموسوى، وأضاف أن المحادثات بين رئيس الوزراء نورى المالكى والرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة ستتركز على الأوضاع فى المنطقة، خصوصا الأزمة السورية ومناقشة المبادرة العراقية التى تدعو إلى الحل السلمى ووقف إطلاق النار الفورى.

وتابع الموسوى، أن الإدارة الأمريكية بدأت تدرك جيدا أن العراق هو الطرف القادر على إيجاد مخرج حقيقى وواقعى للأزمة السورية وستتعاطى بإيجابية مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بغداد الاتصال بأطراف الأزمة السورية.

ولفت الموسوى إلى أن الجهود العراقية لحل الأزمة السورية عن طريق الدبلوماسية فيها مصلحة للعراق أولا، لأن استمرار الأوضاع على ما هى عليه الآن سيؤدى إلى مزيد من التعقيد والتدهور الأمنى فى المنطقة.

ونفى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى بشدة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، قبل أيام، عن رفض الرئيس الأمريكى مقابلة المالكى وأكد أن رئيس الوزراء "اعتذر منذ بداية العام الحالى عن عدم تلبية دعوتين مماثلتين لزيارة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الدعوة هى من الرئيس أوباما.

وعن موقف واشنطن من تجديد ولاية المالكى للمرة الثالثة، قال الموسوى، إن هذا شأن داخلى يبحث بين الأطراف العراقية فقط، ولا يحق لطرف خارجى التدخل فيه، وما أشيع عن أن سبب الزيارة هو الحصول على تأييد أمريكى لولاية ثالثة مجرد تصورات وتكهنات أطراف سياسية متخوفة من هذه الزيارة.

وكان وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى كشف فى 19 أغسطس الماضى أن المالكى سيزور الولايات المتحدة فى القريب العاجل، مرجحا أن تكون الزيارة فى شهر سبتمبر لبحث العلاقات الثنائية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجى المبرمة بين البلدين والتعاون فى مجال التسليح ومحاربة الإرهاب، فضلا عن تطورات الأوضاع فى المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية.